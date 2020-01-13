Приставы опечатали поезд, который возил туристов в Гуамском ущелье
В Апшеронском районе в январе приставы приостановили работу поезда и туристического комплекса в Гуамском ущелье
Суд по иску прокуратуры запретил использовать тепловоз ТУ-8 с тремя вагонами, который возил туристов по ущелью реки Курджипс, а также туристический комплекс у входа в Гуамское ущелье.
Опечатанные объекты использовала для проведения экскурсий компания АО «Апшеронск-Лагонаки». Прокуратура выдвинула иск к компании после проверки, в ходе которой обнаружила нарушения: объекты туркомплекса не соответствовали требованиям противопожарной безопасности, сотрудники компании не прошли специальное обучение, а железная дорога не получала своевременного обслуживания, поэтому некоторые участки полотна износились.
Решение о приостановке работы поезда и туркомплекса вынес Апшеронский районный суд, сообщили 13 декабря в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
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Состав, напомним, курсировал по узкоколейной железной дороге протяженностью 8 км 690 метров от хутора Гуамка в поселок Мезмай. Нарушения в эксплуатации железной дороги привели к двум фактам схода вагонов с рельсов — в октябре и ноябре 2019 года, написал «РБК Краснодар» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Прокуратура вынесла генеральному директору АО «Апшеронск-Лагонаки» представление об устранении нарушений. Он сообщил, что выполнил все необходимые меры, однако дополнительная проверка прокуратуры показала, что никаких работ по ликвидации нарушений компания не проводила.
Поэтому прокурор района обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал возложить на АО «Апшеронск-Лагонаки» обязанность провести работы по ремонту железной дороги и обеспечить туристический комплекс системами пожаротушения.
Суд постановил опечатать поезд, железную дорогу и туристический комплекс до устранения всех нарушений, пояснили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, что ущелье остается доступным для пеших прогулок.
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