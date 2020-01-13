Приставы опечатали поезд, который возил туристов в Гуамском ущелье

В Апшеронском районе в январе приставы приостановили работу поезда и туристического комплекса в Гуамском ущелье

Суд по иску прокуратуры запретил использовать тепловоз ТУ-8 с тремя вагонами, который возил туристов по ущелью реки Курджипс, а также туристический комплекс у входа в Гуамское ущелье.

Опечатанные объекты использовала для проведения экскурсий компания АО «Апшеронск-Лагонаки». Прокуратура выдвинула иск к компании после проверки, в ходе которой обнаружила нарушения: объекты туркомплекса не соответствовали требованиям противопожарной безопасности, сотрудники компании не прошли специальное обучение, а железная дорога не получала своевременного обслуживания, поэтому некоторые участки полотна износились.

Решение о приостановке работы поезда и туркомплекса вынес Апшеронский районный суд, сообщили 13 декабря в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.