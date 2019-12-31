Гуамское ущелье открыли для пеших прогулок до конца новогодних каникул

Популярный туристический маршрут Апшеронского района будет доступен для пеших прогулок с 30 декабря до 10 января

Напомним, 15 августа 2012 года Гуамское ущелье закрыли для пешеходных прогулок, объяснив запрет высоким травматизмом среди туристов на узкоколейной железной дороге. Осматривать ущелье разрешалось только из вагона специального поезда.

В этом сезоне из-за увеличившегося потока туристов в новогодние выходные в район Гуамского ущелья, власти приняли решение приостановить работу паровоза и открыть объект для пеших прогулок, сообщили в пресс-службе администрации края.

На входе в ущелье гости смогут прокатиться на троллее, подняться на скалодром, а для детей будут работать аниматоры. Ущелье будет открыто бесплатно для всех желающих до 11:30 10 января.

Для организованных туристических групп проведут пешие экскурсии, в ходе которых посетителям расскажут историю возникновения ущелья и о его достопримечательностях. В вечернее время суток пешая трасса будет дополнительно освещаться фонарями.