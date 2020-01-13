В России увеличился экспорт джина, виски и бренди

Экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда (бренди, чачи, портвейна) в прошлом году увеличился в 15 раз, а коньяка — в 14,8 раза сообщил RT со ссылкой на доклад Аналитического центра при правительстве России. Также вырос экспорт джина (в 4,2 раза), виски (в 2,9 раза) и водки (на 6%).

В то же время экспорт ликеров упал больше чем наполовину (55,5%), а экспорт вина — на 4,5%.