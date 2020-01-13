В России увеличился экспорт джина, виски и бренди

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

С января по июль 2019 года Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков

Экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда (бренди, чачи, портвейна) в прошлом году увеличился в 15 раз, а коньяка — в 14,8 раза сообщил RT со ссылкой на доклад Аналитического центра при правительстве России. Также вырос экспорт джина (в 4,2 раза), виски (в 2,9 раза) и водки (на 6%).

В то же время экспорт ликеров упал больше чем наполовину (55,5%), а экспорт вина — на 4,5%.

Читайте также:

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, что в ближайшие годы объем экспорта российских спиртных напитков, возможно, продолжит расти. По его словам, Россия может увеличить экспорт крепкого алкоголя на 50-60%.

Как писали Юга.ру, в 2016 году Россия вдвое увеличила поставки сидра и медовухи в США и на Украину.

Алкоголь Вино Торговля Экспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи эвкалипт перепутал зиму с весной и зацвел раньше срока
В Новороссийске семья с двумя детьми отравилась бытовым газом
В Краснодаре с перформансами выступит немецкая художница Илона Марти
На Крещение в Краснодаре откроют восемь купелей
Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы и выбрал и.о. главы республики
В МВД усомнились в достоверности сообщения о двух детях, которые исчезли в парке Ростова

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале