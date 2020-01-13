В России увеличился экспорт джина, виски и бренди
С января по июль 2019 года Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков
Экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда (бренди, чачи, портвейна) в прошлом году увеличился в 15 раз, а коньяка — в 14,8 раза сообщил RT со ссылкой на доклад Аналитического центра при правительстве России. Также вырос экспорт джина (в 4,2 раза), виски (в 2,9 раза) и водки (на 6%).
В то же время экспорт ликеров упал больше чем наполовину (55,5%), а экспорт вина — на 4,5%.
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Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, что в ближайшие годы объем экспорта российских спиртных напитков, возможно, продолжит расти. По его словам, Россия может увеличить экспорт крепкого алкоголя на 50-60%.
Как писали Юга.ру, в 2016 году Россия вдвое увеличила поставки сидра и медовухи в США и на Украину.
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