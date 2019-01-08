В России запретили производить и продавать «сухой алкоголь»

Во вторник, 8 января, вступили в силу поправки в законодательство, запрещающие «сухой алкоголь» на территории РФ

Согласно тексту документа, теперь незаконны производство и оборот «пищевой и непищевой продукции в виде сухого вещества», которая предназначена для того, чтобы получить в жидком виде продукцию, содержащую в составе более полупроцента этилового спирта.

Пояснительная записка к законопроекту, одобренному Госдумой 19 декабря 2018 года, отмечала, что порошкообразный алкоголь может представлять угрозу для здоровья: потребитель может изменять дозировку и способ употребления гранул, не оглядываясь на рекомендации изготовителя — как добавлять в разбавленную воду больше предписываемого, так и, например, вдыхать в сухом виде.

При этом под запрет не попали компоненты, используемые при производстве спиртосодержащей парфюмерной и косметической продукции, а также санитарно-гигиенических товаров, бытовой химии и продукции химической промышленности.

Как сообщали Юга.ру, российское правительство поддержало запрет «сухого алкоголя» еще в сентябре 2016 года, однако понадобилось два года для того, чтобы доработать и принять соответствующий закон.