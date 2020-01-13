В Краснодаре произошла авария с участием мусоровоза, пострадали 5 человек

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 12 января произошло ДТП с КамАЗом и «Газелью»

Авария произошла в 6:00 на улице Дзержинского. 22-летний житель Дагестана за рулем «Газели» выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, которым управлял 38-летний житель Брюховецкого района. На видео, опубликованном в группе «ЧП Краснодар» во «ВКонтакте», видно, что в аварию попал мусоровоз «Мусороуборочной компании».

В медицинское учреждение доставили водителя и пассажира «Газели», а также водителя и двух пассажиров КамАЗа. Проводится проверка, сообщили 13 декабря порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Напомним, ночью 12 января в краевой столице автомобиль сбил двух дорожных рабочих. Один из них погиб.

ДТП Краснодар Полиция

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