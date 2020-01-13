На Кубани в аварии погиб мужчина и пострадал годовалый ребенок

Авария случилась в 10:45 на дороге Краснодар — поселок Верхнебаканский. По предварительным данным, 38-летний водитель Toyota на 139-м км не справился с управлением на закруглении дороги, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ-21070.

В результате ДТП погиб 38-летний водитель отечественной легковушки. С места аварии госпитализировали с травмами 23-летнюю пассажирку иномарки и годовалого ребенка. Известно, что в момент ДТП он находился на заднем сиденье в детском кресле, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В этот же день произошла еще одна авария, в которой пострадал младенец. В Краснодаре из-за инсульта водителя столкнулись машины, погиб один человек.