В ДТП под Новороссийском перевернулась машина. Есть погибший

Под Новороссийском ночью 10 января в ДТП погиб водитель, еще один человек пострадал

Авария случилась в 4:00 на дороге Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, 22-летний водитель ехал в сторону Анапы и, выбрав небезопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги, в итоге машина перевернулась на крышу.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался, его пассажира с травмами доставили в больницу.

В инстаграме ОГИБДД УМВД России по Новороссийску отметили, что за последние девять дней в условиях ухудшения погоды это второй летальный случай.

Напомним, накануне, вечером 9 января, в Красноармейском районе сбили двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.