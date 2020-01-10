В ДТП под Новороссийском перевернулась машина. Есть погибший
Под Новороссийском ночью 10 января в ДТП погиб водитель, еще один человек пострадал
Авария случилась в 4:00 на дороге Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, 22-летний водитель ехал в сторону Анапы и, выбрав небезопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги, в итоге машина перевернулась на крышу.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался, его пассажира с травмами доставили в больницу.
В инстаграме ОГИБДД УМВД России по Новороссийску отметили, что за последние девять дней в условиях ухудшения погоды это второй летальный случай.
Напомним, накануне, вечером 9 января, в Красноармейском районе сбили двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.
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