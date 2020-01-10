На Кубани машина сбила двух пешеходов, внезапно появившихся на дороге

Краснодарский край

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В Красноармейском районе вечером 9 января произошло ДТП, пострадали два человека

Авария случилась в станице Полтавской в 23:00. По предварительным данным, 24-летняя девушка ехала за рулем Chery Tiggo по улице Интернациональной. В это же время по краю дороги в попутном направлении, несмотря на наличие тротуара, двигались два пешехода. Водитель сбила их, когда они внезапно начали переходить проезжую часть.

В результате происшествия госпитализировали 52-летнюю женщину. Другой, 59-летней пострадавшей, назначили амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили 10 января в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 8 января в Краснодаре автомобиль насмерть сбил двух женщин, которые вышли на дорогу из-за маршрутки.

ГИБДД ДТП Красноармейский район

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