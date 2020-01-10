В Адыгее на 215 млн рублей увеличат объем господдержки аграриев

Адыгея

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В 2020 году в Адыгее на господдержку агросектора планируют направить 555,3 млн рублей. Это на 215 млн рублей больше, чем в прошлом году

Средства возьмут из федерального и республиканского бюджетов. Деньги направят в виде субсидий на развитие отдельных направлений растениеводства и животноводства, на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса региона и малых хозяйств. Кроме прямой государственной поддержки, планируется осуществлять льготное кредитование АПК.

«[В прошлом году] меры поддержки стимулировали селян к созданию личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и семейных животноводческих ферм, новых рабочих мест, позволили приобрести технику, увеличить объем поголовья скота, посадочного материала, заняться мелиорацией земель, новыми и наиболее рентабельными направлениями сельхозотрасли», — уточнили порталу Юга.ру в минсельхозе Адыгеи.

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Как подчеркивал глава Адыгеи Мурат Кумпилов 23 декабря во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, в республике идет активное взаимодействие с министерством сельского хозяйства РФ. По мнению руководителя региона, семейные животноводческие фермы и ЛПХ — один из эффективных способов развития сельской местности и привлечения к труду молодежи.

«Мы принимаем комплекс мер по развитию сельского хозяйства, изменили его структуру в пользу рентабельных производств. Результаты подтверждают правильность выбранного вектора деятельности. Намерены наращивать объемы производства продукции АПК, использовать новые инструменты, возможности федерального центра, делать все возможное, чтобы село развивалось и жителям там комфортно жилось», — передали слова Кумпилова в пресс-службе администрации региона.

Министерство сельского хозяйства РФ Мурат Кумпилов Сельское хозяйство

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