В Адыгее на 215 млн рублей увеличат объем господдержки аграриев

В 2020 году в Адыгее на господдержку агросектора планируют направить 555,3 млн рублей. Это на 215 млн рублей больше, чем в прошлом году

Средства возьмут из федерального и республиканского бюджетов. Деньги направят в виде субсидий на развитие отдельных направлений растениеводства и животноводства, на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса региона и малых хозяйств. Кроме прямой государственной поддержки, планируется осуществлять льготное кредитование АПК.

«[В прошлом году] меры поддержки стимулировали селян к созданию личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и семейных животноводческих ферм, новых рабочих мест, позволили приобрести технику, увеличить объем поголовья скота, посадочного материала, заняться мелиорацией земель, новыми и наиболее рентабельными направлениями сельхозотрасли», — уточнили порталу Юга.ру в минсельхозе Адыгеи.