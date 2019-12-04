В Адыгее НИИ сельского хозяйства планируют объединить с технологическим университетом
Предложение о присоединении НИИ сельского хозяйства к Майкопскому государственному технологическому университету одобрили 4 декабря на заседании Совета при главе Адыгеи по науке и научно-технической политике
Цель объединения учреждений — создание образовательного центра с высоким научным потенциалом, пояснил глава республики Мурат Кумпилов. По его словам, проект поддержал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.
«На уровне федерального ведомства возникла идея реорганизовать научно-инновационную и образовательную сеть организаций и учреждений, расположенных в республике. Это во многом позволит нарастить научно-инновационный потенциал региона», — сказал Кумпилов.
В рамках реорганизации вуза особое внимание собираются уделить научному подходу в сфере мясного и молочного животноводства, созданию кормовой базы для сельхозживотных, развитию садоводства и различных инноваций в агробиотехнологии.
Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства был создан в 1988 году на базе Адыгейской областной государственной сельскохозяйственной опытной станции. С декабря 2017 года институт возглавляет доктор экономических наук, профессор Эдуард Тхакушинов. Сегодня в состав НИИ входят четыре научных отдела: земледелия, селекции и первичного семеноводства, экономики и земельных отношений, инновационных технологий, а также химико-аналитическая лаборатория, научно-техническая библиотека, отдел материально-технического снабжения, финансово-экономическая служба.
Читайте также
Артур Каратай о том, как «Краснодар» потерял очки
Стереотипный тред про ожидание и реальность в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.