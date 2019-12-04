В Адыгее НИИ сельского хозяйства планируют объединить с технологическим университетом

Предложение о присоединении НИИ сельского хозяйства к Майкопскому государственному технологическому университету одобрили 4 декабря на заседании Совета при главе Адыгеи по науке и научно-технической политике

Цель объединения учреждений — создание образовательного центра с высоким научным потенциалом, пояснил глава республики Мурат Кумпилов. По его словам, проект поддержал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.

«На уровне федерального ведомства возникла идея реорганизовать научно-инновационную и образовательную сеть организаций и учреждений, расположенных в республике. Это во многом позволит нарастить научно-инновационный потенциал региона», — сказал Кумпилов.

В рамках реорганизации вуза особое внимание собираются уделить научному подходу в сфере мясного и молочного животноводства, созданию кормовой базы для сельхозживотных, развитию садоводства и различных инноваций в агробиотехнологии.

Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства был создан в 1988 году на базе Адыгейской областной государственной сельскохозяйственной опытной станции. С декабря 2017 года институт возглавляет доктор экономических наук, профессор Эдуард Тхакушинов. Сегодня в состав НИИ входят четыре научных отдела: земледелия, селекции и первичного семеноводства, экономики и земельных отношений, инновационных технологий, а также химико-аналитическая лаборатория, научно-техническая библиотека, отдел материально-технического снабжения, финансово-экономическая служба.