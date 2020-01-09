Пропавшую в Пятигорске неделю назад школьницу нашли в Новороссийске

Пропавшая 13-летняя жительница Пятигорска, после исчезновения которой завели дело об убийстве, найдена живой на Кубани

Виктория Гречко ушла из дома в период с 3 по 4 января и не вернулась. Уголовное дело по факту ее исчезновения возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с похищением человека). Одновременно сообщалось о пропаже некого Адама Махова, который старше девочки на 10 лет.

Вечером 9 января в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю сообщили, что школьницу нашли живой в другом городе. Ведомство отмечает, что по предварительным данным, преступлений в отношении нее не совершалось.

В краевом главке полиции уточнили, что Гречко обнаружили в Новороссийске. Сейчас ее везут в Пятигорск, где передадут следователям для выяснения всех обстоятельств случившегося, передает «Интерфакс».