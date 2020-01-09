В Пятигорске после пропажи школьницы в праздники завели дело об убийстве

Ставропольский край

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В Пятигорске ищут пропавшую на новогодних каникулах 13-летнюю девочку

Виктория Гречко ушла из дома в период с 3 по 4 января и не вернулась. Ее местонахождение не известно до сих пор.

Следственные органы возбудили по факту исчезновения школьницы уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с похищением человека), сообщили в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю 9 января.

Информация о пропаже девочки в зеленом пальто и шапке того же цвета, в черных кроссовках на белой подошве появилась 6 января. Одновременно сообщалось, что в тот же вечер ушел из дома в Пятигорске Адам Махов, который старше девочки на 10 лет, пишет «АиФ».

Тех, кому что-то известно о Гречко, просят сообщить информацию в следственный отдел по Пятигорску по телефонам: 8(8793)33-21-42, 8(8793)33-74-23 или в полицию на номер 02, 102 с мобильного.

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