В Ингушетии возбудили дело о хищении 12,5 млн рублей при строительстве школы

Ингушетия

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В Ингушетии полиция возбудила уголовное дело по факту хищения 12,5 млн рублей, предназначавшихся для строительства школы в Назрани

Уголовное дело возбудили по материалам прокуратуры. По данным следствия, минстрой республики и подрядная организация ООО "Техстрой" заключили контракт на строительство школы на 1,5 тыс. мест в Гамурзиевском административном округе до 20 декабря 2017 года. В феврале 2018 года прокуратура установила, что работы не выполнены.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает «Интерфакс».

Образование Строительство Школа
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В Ингушетии возбудили дело о хищении 12,5 млн рублей при строительстве школы

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