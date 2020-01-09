Очевидцы гибели туристки в Лагонаки рассказали подробности происшествия

Знакомые туристки из Воронежа, погибшей 6 января в районе плато Лагонаки, опровергли информацию о том, что девушка сорвалась в пропасть из-за селфи

Как ранее сообщало МЧС порталу Юга.ру, 29-летняя девушка упала с 50-метровой скалы, делая селфи на панорамной точке. От полученных травм она скончалась на месте. Адыгейский поисково-спасательный отряд отмечал, что это второй летальный случай, связанный с падением туристов со скал в Лагонаки в 2020 году.

Близкий друг погибшей Андрей рассказал, что 29-летняя девушка имеет научную степень кандидата наук и приехала в горы по горящей путевке. Во время экскурсии на смотровой площадке, откуда открывается вид на плато, она решила сфотографироваться у дерева, однако это было не селфи — она попросила сделать фото с ней:

«Никогда не делала селфи, не такой она была человек. Она часто бывала в горах, была хорошо физически подготовлена, совсем не жаждала экстрима и не хвасталась яркими кадрами в соцсетях».

По его словам, туристка сорвалась в пропасть из-за скользких камней — она поскользнулась, а дерево треснуло. Мужчина обратил внимание на то, что на смотровой площадке не установлены предупреждающие знаки об опасности.

«Родители погибшей скоро привезут ее тело в Воронеж для похорон. Они намерены подать в суд на компанию, которая организовала эту поездку», — передает слова мужчины портал «МОЕ! Online».