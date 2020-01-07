Туристка из Воронежа упала со скалы, делая селфи на плато Лаго-Наки

Туристка из Воронежа сорвалась со скалы, делая селфи. Произошло это 6 января недалеко от Азишской пещеры, на панорамной точке. Высота обрыва там составляет порядка 50-ти метров. 29-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте. Дело в том, что скалы в том месте довольно скользкие даже летом из-за гладкой поверхности и растительности, а зимой опасность вырастает в несколько раз из-за снежного и ледяного покрова камней на панорамной площадке. Туристы часто подходят к самому краю, чтобы сделать красивый кадр местности, открывающийся с площадки на плато.

Это второй летальный случай с падением туристов со скал в окрестностях Лаго-Наки за последние семь дней, сообщил Адыгейский поисково-спасательный отряд МЧС России корреспонденту Юга.ру в Майкопе.