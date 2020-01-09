На Кубани в новогодние выходные 23 человека пострадали, катаясь на горных санках
За восемь первых дней 2020 года спасатели помогли 23 туристам, получившим травмы при катании на санках в Апшеронском районе
Все 23 человека катались на надувных санках на склонах турбаз «Азиш-Тау», «Вояж» и «Седьмое небо» в районе плато Лагонаки в Апшеронском районе. Большинство из пострадавших — жители Краснодарского края и Ростова.
«Народу много, все одновременно начинают катиться, врезаться друг в друга, переворачиваясь на санках. Многие катаются не на специально оборудованных склонах, а где вздумается», — сообщил 9 января начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Голубев.
Во всех случаях спасатели проводили поисково-спасательные работы, после чего отправляли туристов в лечебные учреждения Адыгеи.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.