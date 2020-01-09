На Кубани в новогодние выходные 23 человека пострадали, катаясь на горных санках

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

За восемь первых дней 2020 года спасатели помогли 23 туристам, получившим травмы при катании на санках в Апшеронском районе

Все 23 человека катались на надувных санках на склонах турбаз «Азиш-Тау», «Вояж» и «Седьмое небо» в районе плато Лагонаки в Апшеронском районе. Большинство из пострадавших — жители Краснодарского края и Ростова.

«Народу много, все одновременно начинают катиться, врезаться друг в друга, переворачиваясь на санках. Многие катаются не на специально оборудованных склонах, а где вздумается», — сообщил 9 января начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Голубев.

Во всех случаях спасатели проводили поисково-спасательные работы, после чего отправляли туристов в лечебные учреждения Адыгеи.

Апшеронский район Безопасность Зимние виды спорта МЧС Новый год Развлечения

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Очевидцы гибели туристки в Лагонаки рассказали подробности происшествия
На Кубани в новогодние выходные 23 человека пострадали, катаясь на горных санках
Мужчине, который избил в Сочи подругу и бросил умирать на обочине, предъявили обвинение
В Адыгее в новогодние праздники родились 48 детей
У «Яндекса» может появиться собственный оператор связи — «Ъ»
ВЦИОМ: большинство россиян решили не давать себе обещаний на 2020 год

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале