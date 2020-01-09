На Кубани в новогодние выходные 23 человека пострадали, катаясь на горных санках

За восемь первых дней 2020 года спасатели помогли 23 туристам, получившим травмы при катании на санках в Апшеронском районе

Все 23 человека катались на надувных санках на склонах турбаз «Азиш-Тау», «Вояж» и «Седьмое небо» в районе плато Лагонаки в Апшеронском районе. Большинство из пострадавших — жители Краснодарского края и Ростова.

«Народу много, все одновременно начинают катиться, врезаться друг в друга, переворачиваясь на санках. Многие катаются не на специально оборудованных склонах, а где вздумается», — сообщил 9 января начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Голубев.

Во всех случаях спасатели проводили поисково-спасательные работы, после чего отправляли туристов в лечебные учреждения Адыгеи.