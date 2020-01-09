В Сочи спасатели пять дней искали тело утонувшего в море мужчины. Не нашли

Краснодарский край

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В Сочи спасатели с 28 декабря по 1 января искали тело утонувшего мужчины, но обнаружить его не удалось

Тело мужчины начали искать 28 декабря после звонка очевидца. Он рассказал, что видел утопленника неподалеку от пирса Адлерского железнодорожного вокзала.

В пресс-службе ЮРПСО МЧС России сообщили, что сначала из-за погодных условий — шторма и плохой видимости — спасатели проводили только визуальный осмотр вдоль береговой полосы. Затем, используя водолазное снаряжение, сотрудники МЧС обследовали морское дно в районе третьего пирса ж/д вокзала.

Также они на катере «Стрингер» обследовали указанный район на удалении до 700 метров от берега. Помимо этого спасатели провели визуальный поиск вдоль побережья: от устья реки Мзымты до Курортного городка. Однако тело найти не удалось. Поиски прекратили 1 января, уточнили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, в августе в Лазаревском районе Сочи захлебнулся в море 27-летний турист из Омска.

МЧС Погода смерть Сочи Черное море

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