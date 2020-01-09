Из горящей пятиэтажки в Сочи эвакуировали 15 человек

Краснодарский край

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В Сочи утром 9 января произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

В 6:25 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Гагарина. Прибывшие на место пожарные установили, что горят вещи, огонь распространился на площади 15 кв. метров. В 6:36 пожар был потушен.

Из жилого дома эвакуировали 15 человек, одного — спасли. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Сочи 22 декабря произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Мацестинской в Хостинском районе. Тогда из здания эвакуировали 30 человек.

МЧС Пожары Сочи

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