В краснодарском «Одном театре» в январе покажут два новых спектакля
В «Одном театре» Краснодара в январе состоятся премьеры двух постановок
16 января зрителям представят спектакль «Мужики» заслуженного артиста России Равиля Гилязетдинова. Он определил жанр постановки как авторское расследование одного преступления. В основе лежит рассказ Алексея Писемского «Плотничья артель».
21 января состоится сразу два показа моноспектакля Алексея Замко по мотивам романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». По словам автора, постановка содержит всю сюжетную линию произведения от его начала до конца. Основное внимание в композиции уделено отношениям двух главных героев — Евгения Онегина и Татьяны Лариной.
Билеты можно приобрести в кассе театра, а также онлайн на сайте odinteatr.com.
Как писали Юга.ру, в сентябре краснодарский «Один театр» переехал в здание на улице Коммунаров, 268 (БЦ «Кавказ»). Переезд был связан с повышением арендной платы и усложнившимися требованиями пожарной безопасности.
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