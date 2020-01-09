В краснодарском «Одном театре» в январе покажут два новых спектакля

В «Одном театре» Краснодара в январе состоятся премьеры двух постановок

16 января зрителям представят спектакль «Мужики» заслуженного артиста России Равиля Гилязетдинова. Он определил жанр постановки как авторское расследование одного преступления. В основе лежит рассказ Алексея Писемского «Плотничья артель».

21 января состоится сразу два показа моноспектакля Алексея Замко по мотивам романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». По словам автора, постановка содержит всю сюжетную линию произведения от его начала до конца. Основное внимание в композиции уделено отношениям двух главных героев — Евгения Онегина и Татьяны Лариной.

Билеты можно приобрести в кассе театра, а также онлайн на сайте odinteatr.com.

Как писали Юга.ру, в сентябре краснодарский «Один театр» переехал в здание на улице Коммунаров, 268 (БЦ «Кавказ»). Переезд был связан с повышением арендной платы и усложнившимися требованиями пожарной безопасности.