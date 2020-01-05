В сочинском казино из-за задымления эвакуировали 15 человек

В середине дня 5 января спасателям поступило сообщение о пожаре в «Казино Сочи» в селе Эстосадок

В МЧС о происшествии сообщили в 14:20. Прибывшие на место спасатели установили, что в техническом помещении случилось короткое замыкание электропроводки без последующего горения. В пресс-службе «Казино Сочи» порталу Юга.ру отметили, что задымление произошло на одной из внешних колонн, дым от которой затянуло в здание казино.

Из здания эвакуировали 15 человек, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Известно, что 5 января развлекательный комплекс отмечает три года со дня своего основания.

Напомним, в конце декабря на авторынке в Сочи произошел крупный пожар. Его площадь достигла 600 кв. метров.