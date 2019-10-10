Житель Краснодара выбросил из окна телевизор и заплатил за это 100 тыс. рублей
Мужчина, 9 октября выбросивший из окна на машину телевизор, возместил ущерб пострадавшим
Утром 9 октября владелец иномарки Mazda, припаркованной на улице Селезнева, увидел на ней повреждения и лежащий около машины телевизор. На фотографиях в паблике Typodar видно, что у иномарки были разбиты стекло и фара, помят кузов. Участковый, которого вызвал хозяин автомобиля, после разговора с очевидцами поднялся на 17 этаж и обнаружил там открытую квартиру без людей. На кухне лежали бутылки из-под алкоголя. Позже стало известно, что там проживает квартирант.
Полицейские выяснили, что в квартире на 17 этаже живет 33-летний мужчина из Усть-Лабинского района. К 10 октября он уже возместил причиненный ущерб и собственнику телевизора, и владельцу машины. В сумме получилось более 100 тыс. рублей, сообщил порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. В объяснительной записке квартирант пояснил, что решил перенести телевизор из комнаты на балкон, но случайно уронил его из окна.
Как писали Юга.ру, летом 20-летний краснодарец кинул в окно трамвая кирпич. Осколок разбитого стекла повредил глаз водителю.
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