Житель Краснодара выбросил из окна телевизор и заплатил за это 100 тыс. рублей

Утром 9 октября владелец иномарки Mazda, припаркованной на улице Селезнева, увидел на ней повреждения и лежащий около машины телевизор. На фотографиях в паблике Typodar видно, что у иномарки были разбиты стекло и фара, помят кузов. Участковый, которого вызвал хозяин автомобиля, после разговора с очевидцами поднялся на 17 этаж и обнаружил там открытую квартиру без людей. На кухне лежали бутылки из-под алкоголя. Позже стало известно, что там проживает квартирант.