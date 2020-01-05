Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею

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Российские хоккеисты вечером 4 января вышли в финал чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд (до 20 лет), обыграв команду Швеции

Россияне обыграли сборную Швеции в овертайме, встреча завершилась со счетом 5:4. Среди отечественных хоккеистов шайбы забросили Иван Морозов (4, 64-я минуты), Александр Хованов (6 минута), Егор Соколов (13, 49 минуты). У соперников — игроки Расмус Сандин (1, 32 минуты), Самуэль Фагемо (15 минута) и Нильс Лундквист (45 минута).

В этот же день сборная Канады в полуфинале обыграла Финляндию со счетом 5:0, сообщила «Газета.ru». Матч за третье место и финал пройдут в чешском городе Острава 5 января.

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