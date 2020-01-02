Семь грузовых автомобилей сгорели под Новороссийском

Под Новороссийском в поселке Верхнебаканском 1 января сгорели пять грузовиков и два самосвала

Площадь возгорания составила 220 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжалась 50 минут, погибших и пострадавших нет. Предположительной причиной возгорания считается поджог, о этом сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко на своей странице в Инстаграме.

Как писали Юга.ру, 26 декабря прошлого года в краснодарском поселке Знаменском сгорел дом. Из пожара спасли трех парней, 19-летний молодой человек не смог самостоятельно выбраться из жилища и погиб. В этот же день в селе Анапском сгорела автомойка. Огонь на площади 75 кв. метров потушили за 30 минут, пострадавших и погибших нет.