В Анапе сгорела автомойка. Видео
В селе Анапском 26 декабря произошел пожар на автомойке
Сообщение о возгорании поступило в 8:25. Горела автомойка на улице Горького. Огонь на площади 75 кв. метров потушили к 8:56.
Пострадавших и погибших нет. В тушении участвовали десять человек и четыре пожарных машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Очевидцы опубликовали в сети видео с пожаром. На записи в телеграм-канале «Телетайп Краснодар» видно, как пылает постройка и идет густой темный дым.
Запись, на которой видны последствия пожара, позже появилась в паблике «Типичная Анапа».
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