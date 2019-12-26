В Анапе сгорела автомойка. Видео

Сообщение о возгорании поступило в 8:25. Горела автомойка на улице Горького. Огонь на площади 75 кв. метров потушили к 8:56.

Пострадавших и погибших нет. В тушении участвовали десять человек и четыре пожарных машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Очевидцы опубликовали в сети видео с пожаром. На записи в телеграм-канале «Телетайп Краснодар» видно, как пылает постройка и идет густой темный дым.