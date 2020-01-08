Новый аэровокзал увеличит авиационную подвижность краснодарцев в 1,4 раза

Строительство большого транспортного узла в Краснодаре позволит увеличить коэффициент авиационной подвижности краснодарцев с 2,5 до 3,5 к 2023 году

Хаб должен объединить авиа-, железнодорожный, городской и автотранспорт. Ключевым объектом проекта является новый аэровокзальный комплекс площадью около 70 тыс. кв. м, который планируют построить к 2023 году.

Проект строительства мультимодального транспортного комплекса был подписан на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018» между Международным аэропортом Краснодар и администрациями Краснодарского края и города Краснодара.

За счет возможности трансфера пассажиров между видами транспорта в рамках единой территории эксперты прогнозируют увеличение авиационной подвижности горожан (сейчас показатель равен 2,5), сообщили в пресс-службе аэропорта.

Коэффициент авиационной подвижности — это среднее количество авиаперелетов, которые совершает один житель города. Определяется как отношение количества отправленных пассажиров из аэропорта к численности населения.

При успешной реализации проекта общий пассажиропоток транспортного узла в двух направлениях должен вырасти до 17,6 млн человек к 2023 году. Из них на аэропорт придется 6,5 млн человек, на городской транспорт 5,3 млн, на личный транспорт и такси 3,82 млн и 2 млн — на автовокзал.

Таким образом, к 2023 году авиационная подвижность краснодарцев увеличится в 1,4 раза и составит 3,5.