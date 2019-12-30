Композитор «Интерстеллара» написал гимн для ФК «Краснодар»

Краснодарский край, В мире

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ФК «Краснодар» 30 декабря сообщил о том, что у клуба появится гимн, написанный Хансом Циммером

Информация о том, что Циммер станет автором титульной мелодии черно-зеленых, появилась в СМИ 27 декабря. Спустя три дня в инстаграме «быков» сообщили, что гимн прозвучит на первом домашнем матче футбольного сезона-2020/21.

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Ханс Циммер — немецкий композитор, автор более десятка композиций к фильмам, мультфильмам и компьютерным играм. Его музыка в качестве саундтреков появлялась в мультфильме «Король Лев», а лентах «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Код да Винчи», «Гладиатор», «Начало», «Перл-Харбор», «Рок-волна», «Звонок», «Темный рыцарь», «Шерлок Холмс». Всего на его счету музыка почти к 200 картинам. Композитор также написал музыку к заставке чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России.

Циммер — двукратный лауреат премии «Золотой глобус», трехкратный лауреат «Грэмми», а также обладатель статуэтки «Оскар».

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