«Это будет очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан». В Госдуме предложили сравнять зарплаты депутатов и остальных россиян

Ранее Владимир Петров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, предложил разработать для госслужащих правила поведения на корпоративов.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов, комментируя инициативу Петрова, заявил, что «думать надо о главном», и предложил урезать зарплаты парламентариев, передает АГН «Москва».

«Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране. Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан. А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать — это надо оставить на потом», — призвал Нилов.

Средняя зарплата депутата ГД РФ равна порядка 359 тыс. рублей в месяц. А средняя зарплата россиян по данным Росстата составляет около 38 тыс. рублей.