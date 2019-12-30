«Это будет очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан». В Госдуме предложили сравнять зарплаты депутатов и остальных россиян
Депутат Госдумы Олег Нилов выступил 30 декабря с инициативой сравнять заработную плату парламентариев со средней по России
Ранее Владимир Петров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, предложил разработать для госслужащих правила поведения на корпоративов.
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов, комментируя инициативу Петрова, заявил, что «думать надо о главном», и предложил урезать зарплаты парламентариев, передает АГН «Москва».
«Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране. Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан. А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать — это надо оставить на потом», — призвал Нилов.
Средняя зарплата депутата ГД РФ равна порядка 359 тыс. рублей в месяц. А средняя зарплата россиян по данным Росстата составляет около 38 тыс. рублей.
Отметим, что Нилов выступал с такой инициативой и в 2018 году. В прошлый раз кабмин не поддержал его идею.
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