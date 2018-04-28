В Госдуме предложили приравнять зарплаты депутатов к среднероссийским. Кабмин идею не поддержал

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тыс. рублей

Соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты парламента. Его авторы — лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов.

Авторы законопроекта напоминают, что сейчас сенаторы и депутаты получают ежемесячное денежное вознаграждение и денежные поощрения в размерах, установленных для федерального министра. В пояснительной записке сказано, что в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.

Законопроектом предлагается «закрепить, что денежное вознаграждение для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы устанавливается в размере средней заработной платы по РФ, которая 2016 году составила порядка 35 тыс. рублей». Кроме того, предлагается отменить некоторые необоснованные привилегии по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. По мнению авторов инициативы, это позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.

Инициативу поддержали единороссы. В частности, первый замруководителя «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев заявил, что документ необходимо тщательно обсуждать, но предложил дополнить ее положением о лишении фракционных лидеров полагающихся им привилегий. Он предположил, что если доходы депутата приравниваются к средней по России зарплате, то было бы справедливо, чтобы лидеры фракций приравнивались к среднему депутату, передает ТАСС.

При этом правительство законопроект не поддержало. В своем заключении кабмин ссылается на позицию Конституционного суда, согласно которой профессиональный характер депутатской работы — черта современного парламентаризма, а ограничения на занятие другой, помимо депутатской, оплачиваемой деятельностью — «общепринятый в правовых государствах с развитыми традициями демократии и парламентской деятельности принцип».

Поэтому, считают в правительстве, повышенные зарплаты парламентариев обусловлены природой их деятельности: депутаты и сенаторы обязаны полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, а также уделять значительное внимание работе с избирателями, передает РИА Новости.