Для российских чиновников хотят ввести правила поведения на корпоративах

Краснодарский край, Вся Россия

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Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в конце декабря предложили ввести нравственные правила поведения госслужащих на корпоративах и усилить контроль за тратами бюджетных средств на такие мероприятия

Автором письма стал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщило 30 декабря РИА «Новости» со ссылкой на документ.

По его мнению, некоторые чиновники выкладывают в соцсети фото и видео, не соответствующие статусу госслужащего, что негативно отражается на имидже и авторитете государственной власти.

«Чиновники любого ранга вправе проводить свой досуг в соответствии с личными представлениями о нормах допустимого. Тем не менее, служащие не должны забывать, что являются лицом государства в глазах людей», — написал парламентарий.

Как писали Юга.ру, в канун Нового года Министерство труда РФ направило российским чиновникам письмо с напоминанием о том, что им запрещено принимать подарки.

Смотрите видео:

Депутат предложил разработать нравственные правила поведения чиновников во время корпоративных и других увеселительных мероприятий, чтобы избежать возникновения двусмысленных ситуаций с участием государственных лиц.

Кроме того, Петров обратил внимание премьер-министра на то, что любой отдых чиновников в неформальной обстановке не должен оплачиваться за счет бюджетных средств, написал RT.

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