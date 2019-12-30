Исследование: дети в России стали чаще болеть

Краснодарский край, Вся Россия

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С 2000 по 2018 году общая заболеваемость детей младше 14 лет выросла в России на 19%

Специалисты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения провели исследование и выяснили, что за 18 лет в России увеличилось с 1 тыс. 853 до 2 тыс. 204 количество зарегистрированных случаев заболеваний у детей на тысячу несовершеннолетних, сообщил 29 декабря RT.

Так, в 2,7 раза возросло количество детей, страдающих ожирением. В два раза увеличились случаи нарушения свертываемости крови. В 1,5 раза возросли болезни церебральным параличом и аллергическим ринитом.

За этот период также увеличились на 28% зарегистрированные случаи пневмонии у несовершеннолетних, на четверть выросли показатели болезней, связанных с повышенным кровяным давлением и почечной недостаточностью, на 17,6% с болезнями миндалин и аденоидов, на 17,4% с астмой.

В то же время хронические ревматические болезни сердца снизились на 66,7%, бронхитом и эмфиземой стали болеть на 60,9% реже, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки на 57,1%, а гастритом и дуоденитом на 37%, сообщили специалисты.

Как объяснил результаты исследования врач-педиатр Кирилл Калистратов, рост зарегистрированных случаев заболеваемости связан с улучшением качества диагностики.

Как писали Юга.ру, в декабре эксперты рассказали, что в России с 2014 года увеличилось число детей, больных диабетом и ожирением.

Дети Здравоохранение Медицина

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