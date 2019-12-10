В России зафиксировали рост диабета и ожирения среди детей
С 2014 года в России выросло количество нарушений обмена веществ, расстройств питания и болезней эндокринной системы среди детей
О росте таких заболеваний среди детей сообщили эксперты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения и ученые Сеченовского университета.
Так, в 2018 году в России насчитывалось 1,5 млн детей в возрасте до 17 лет с такими проблемами. С 2014 года в стране на 35% увеличилось на число заболеваний сахарным диабетом у детей, на 28% выросло количество детей с ожирением, на 5% больше зафиксировано несовершеннолетних пациентов болезнями щитовидной железы.
По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук, доцента медицинского факультета СПбГУ Андрея Бобровского, тенденция к увеличению процента детей, страдающих от этих проблем, есть в большинстве цивилизованных стран мира. Зачастую это вызвано потреблением продуктов с большим количеством сахара.
Бобровский уверен, что в России нужно ограничить продажу сладкой газированной воды для школьников, пропагандировать принципы здорового питания.
«В одном из докладов ВОЗ было четко показано, что в странах Восточной Европы, в том числе в России, в 95% случаев рекламируется еда, которая должна в рационе занимать всего лишь 5%», — цитирует эксперта 10 декабря RT.
Как писали Юга.ру, в 2017 году Роспотребнадзор рассказал, что абсолютно здоровых детей в России оказалось не больше 12%, а больше половины школьников имеют хронические заболевания. А в 2015 году в Адыгее зарегистрировали рост заболеваний ожирением, язвой желудка и гастритом среди детей.
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