В России задумались о вводе экспресс-виз на Новый год для иностранцев

Краснодарский край, Вся Россия

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Депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев 30 декабря предложил разработать интернациональную визу, чтобы иностранцы смогли приезжать в Россию на новогодние каникулы по упрощенной схеме

Письмо с инициативой парламентарий направил министру экономического развития Максиму Орешкину, сообщил RT.

По мнению Зубарева, упрощенная виза сроком на семь дней поможет укрепить интерес жителей других стран к российским новогодним традициям.

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал RT, в стране уже есть опыт подобной практики: ее использовали во время чемпионата мира по футболу 2018 года, такая же схема будет действовать во время футбольного чемпионата Европы — 2021 в Санкт-Петербурге.

Упрощенная система уже работает в Приморском крае и Калининградской области, добавил Барзыкин. А по поручению президента России электронная виза такого формата будет введена на территории всей страны.

«Упрощенная визовая система на период новогодних праздников даст серьезный импульс для туристического потока», — заключил Барзыкин, оценив приток в 10-30%.

Как писали Юга.ру, в 2014 году Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым вводится новая разновидность визы — обыкновенная виза на въезд в Россию в целях приема в гражданство РФ. Эта виза выдается иностранному гражданину на срок до одного года на основании решения о признании его носителем русского языка.

В 2017 году английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» оплатил визы своим фанатам, которые поехали на выездной матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом». А на ЧМ-2018 иностранным волонтерам визы выдавали бесплатно.

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