В России задумались о вводе экспресс-виз на Новый год для иностранцев

Депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев 30 декабря предложил разработать интернациональную визу, чтобы иностранцы смогли приезжать в Россию на новогодние каникулы по упрощенной схеме

По мнению Зубарева, упрощенная виза сроком на семь дней поможет укрепить интерес жителей других стран к российским новогодним традициям.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал RT, в стране уже есть опыт подобной практики: ее использовали во время чемпионата мира по футболу 2018 года, такая же схема будет действовать во время футбольного чемпионата Европы — 2021 в Санкт-Петербурге.

Упрощенная система уже работает в Приморском крае и Калининградской области, добавил Барзыкин. А по поручению президента России электронная виза такого формата будет введена на территории всей страны.

«Упрощенная визовая система на период новогодних праздников даст серьезный импульс для туристического потока», — заключил Барзыкин, оценив приток в 10-30%.