СМИ сообщили об утечке данных пользователей госуслуг. «Ростелеком» опроверг это

Ряд СМИ сообщил 28 декабря, что в свободном доступе в интернете оказались данные 28 тыс. пользователей портала госуслуг

Из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов госуслуг в сеть попали ФИО, даты рождения, номера телефонов, СНИЛС, ИНН, адреса электронной почты, информация о детях пользователей из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), написал «КоммерсантЪ» со ссылкой на основателя компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашота Оганесяна.

29 декабря «Ростелеком» опроверг информацию об утечке данных. В компании не выявили инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростелекома».

«Все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены», — отметили в компании.

По данным RT, случай, о котором написали СМИ, мог быть связан с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры». Его разработали по заказу департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО, оно работает автономно от портала госуслуг.