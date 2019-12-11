К ним Дед Мороз не придет. Чиновникам напомнили, какие подарки им нельзя принимать

В канун Нового года Министерство труда РФ направило российским чиновникам письмо с напоминанием о том, что им запрещено принимать подарки

В письме Минтруд указал на то, что запрет на подарки прописан в положениях Гражданского кодекса РФ и в Федеральном законе № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

По закону, госслужащие, а также лица, замещающие государственные и муниципальные должности, а также сотрудники некоторых организаций не имеют право получать подарки. В том числе под запретом подарки за выполнение служебных обязанностей, сообщает 11 декабря РИА «Новости».

Минтруд отметил, что чиновники могут получить подарки на официальных мероприятия или во время командировок. Однако после получения они все равно должны будут сдать подарки, иначе это будет расцениваться как взятка, пишет «360».

Как писали Юга.ру, в сентябре 2019 года года в Минфине заявили, что со следующего года в России могут начаться увольнения госслужащих — штат чиновников хотят сократить на 15%.