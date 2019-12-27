Теплоснабжающие организации края впервые за много лет начали сокращать задолженность за газ

Партнерский Краснодарский край

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Теплоснабжающие организации (ТСО) Краснодарского края впервые за много лет начали сокращать долги за потребленный природный газ

С начала 2019 года просроченная дебиторская задолженность ТСО сократилась на 6,5%. На сокращение долгов повлияло выделение субсидий, снизивших долговую нагрузку на ряде предприятий, снабжающих города и районы горячей водой и теплом.

Но общий размер долгов ТСО на 25 декабря до сих пор превышает 2,8 млрд рублей. Наиболее острыми проблемы остаются в РМУП «Тепловые сети» Темрюксого района (долг — 281 млн рублей), ООО «СТС» Славянского района (280 млн), ООО «Тепловые сети» Северского района (240 млн), МУП «Ейские тепловые сети» (229 млн) и НАО «ТЭК» Крымского района 219 млн).

В октябре:

Для взимания долгов с неплательщиков компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» вынуждена идти на жесткие меры. Так за 11 месяцев 2019 года компании пришлось отключить газ по 20 предприятиям ТСО с долгами на сумму 1,8 млрд рублей.

За 2019 год в суды края было подано около 60 исков о взыскании задолженности с теплоснабжающих организаций на сумму более 1 млрд рублей. Более 20% суммы компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» уже вернула, судебные процессы продолжаются.

Газ Газпром Долги ЖКХ

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