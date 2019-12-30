Синоптики рассказали о погоде на Кубани в начале недели

Метеорологи рассказали о погоде в Краснодарском крае 30 и 31 декабря, а также 1 января

В регионе в этот же день утром возможен небольшой гололед. Прогнозируется дождь, в горах — с мокрым снегом. Ветер 5‑10 м/с, местами порывы 9‑14 м/с. Столбики термометров будут держаться на отметках 1‑6 °С, в отдельных местах до 8 °С. На Черноморском побережье местами небольшой дождь, 5‑10 °С. Ветер 9‑14 м/с.

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре в понедельник , 30 декабря, ожидается температура воздуха 4‑6 °С и ветер 6‑11 м/с.

В районе Новороссийска сегодня ветер достигнет 12-17 м/с, порывы будут 20-25 м/с.

31 декабря в крае будет без существенных осадков. 1 января местами пройдет дождь либо мокрый снег. Ветер в начале периода 4-9 м/с, затем он усилится, порывы достигнут 12-17 м/с. Ночью температура опустится до -2..3°С, в восточной половине до ‑4 °С. Днем 2‑7 °С, местами до 9 °С.