В Сочи 31 декабря пройдет карнавальный забег

Краснодарский край

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В Сочи на Имеретинской набережной 31 декабря проведут карнавальный забег

Мероприятие начнется в 10:00 с детской дистанции — для участников до шести лет. Затем, в 10:05, стартует забег в карнавальных костюмах. Обладателя самого оригинального образа наградят подарком. В 10:15 начнется юношеский 1000-метровый забег. В 10:30 дадут старт основному забегу, в котором будет три дистанции: три, пять и десять километров.

В забеге поучаствуют около 200 человек, сообщила 27 декабря пресс-служба администрации Сочи. Принять участие может любой желающий, для этого надо зарегистрироваться на сайте спортивного клуба «Сочи».

Ранее Юга.ру сообщали о том, что в Краснодаре в первый день 2020 года пройдет забег длиной 20 км.

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