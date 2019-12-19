В Краснодаре в первый день 2020 года пройдет забег длиной 20 км
Утром 1 января в Краснодаре пройдет традиционный новогодний забег
Глава краевой столицы Евгений Первышов рассказал, что зимой на Кубани наблюдается наплыв туристов, поэтому в городе проводят много развлекательных мероприятий, в том числе и спортивных.
Так, утром 1 января пройдет традиционный новогодний забег, который откроет календарный год. По словам Первышова, длину дистанции определяют последние две цифры наступившего года, однако каждый сам для себя выбирает нагрузку. В 2020 году длина дистанции составит 20 км.
Первышов также добавил, что всего в краевой столице за год проходит около десяти массовых забегов. Кроме того, 7-8 лет назад на пробежку 1 января выходило 20-30 человек, а в прошлом году на старте было 500 жителей и гостей города, написал ТАСС.
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