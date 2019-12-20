В Сочи созрели плоды на «зубном» дереве, которые могут заменить перец

Душистый зантоксилум также называют «зубным» или желтым деревом. Это полувечнозеленая и теплолюбивая культура с гладким светло-серым стволом, ее ветви и кора покрыты едва заметными парными колючками. Плоды похожи на красновато-розовые коробки, внутри которых — черные семечки. По мере созревания коробки раскрываются, напоминая звездочный анис, поэтому растение иногда также называют анисовым перцем.

Кроме того, зантоксилум обладает множеством полезных свойств и все его части используют в кулинарии, косметологии, медицине. Несмотря на то, что растение принято считать перцем, оно относится к цитрусовым, а приправа из него обладает легким лимонным ароматом с остротой, рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Экстракт коры дерева входит в состав зубных паст. Считается, что оболочки плодов и кору можно жевать для снятия зубной боли. Однако, из-за запаха цитрусовых плоды зантоксилума могут вызвать аллергическую реакцию, заключили в нацпарке.

Как писали Юга.ру, в конце ноября в Сочи созрели «мыльные орехи», которые заменяют гель для душа и стиральный порошок.