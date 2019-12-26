Предполагаемая дочь Путина и дочь Шойгу вошли в совет по развитию спорта при правительстве РФ

Глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова, которую называют дочерью Владимира Путина, и младшая дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения вошли в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве РФ

В документах говорится, что совет займется обеспечением выработки согласованных решений по общественно значимым инициативам, проектам и мероприятиям в области развития физической культуры и массового спорта в стране.

Постановления о создании совета и о его составе опубликовали на сайте правительства 25 декабря.

Всего в совете состоят 28 человек. Председателем назначена вице-премьер Ольга Голодец.

Катерина Тихонова руководит фондом «Национальное интеллектуальное развитие», совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ). Обе структуры работают под брендом «Иннопрактика». Также она известна как спортсменка, профессионально занимающаяся акробатическим рок-н-роллом (ранее она была вице-президентом Всемирной конфедерации рок-н-ролла». А в мае Тихонова защитила диссертацию в МГУ стала кандидатом физико-математических наук. Ранее СМИ сообщали, что Тихонова является дочерью президента России Владимира Путина. Официального подтверждения или опровержения информация журналисты не получали. На последней встрече с журналистами 19 декабря президент в очередной раз ушел от ответа о своих дочерях.

Ксения Шойгу руководит проектом «Лига героев», который проводит массовые спортивные мероприятия. Среди них забег с препятствиями «Гонка героев» и полумарафон «ЗаБег.РФ».