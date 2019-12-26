«Курорт Красная Поляна» первым в стране подписал соглашение с Ассоциацией горных гидов России
26 декабря «Курорт Красная Поляна» первым в РФ подписал соглашение с Ассоциацией горных гидов России
Договоренности, закрепленные соглашением, направлены на объединение усилий в профилактике и обеспечении безопасности внетрассового катания.
Ассоциация горных гидов России совместно с курортом будет разрабатывать и реализовывать механизмы регулирования катания вне трасс, обеспечивать курорт соответствующими информационными материалами и участвовать в мероприятиях по пропаганде безопасного и ответственного фрирайда.
Читайте также:
Члены Ассоциации горных гидов России — признанные специалисты мирового уровня в вопросах внетрассового катания. Их обучение и сертификация проходят по программе, разработанной на основе стандартов Международной федерации ассоциаций горных гидов (IFMGA).
«Безопасность гостей курорта — главная причина, почему мы подписали данное соглашение. Когда кто-то из гостей принимает решение покинуть маркированные трассы, мы не можем запретить ему рисковать своей жизнью и здоровьем. Но курорт отвечает за гостей, которые находятся на канатной дороге и на трассе, поэтому важно не допустить, чтобы фрирайдеры создавали ситуации, угрожающие безопасности гостей курорта, которые катаются по трассам. Амбассадоры и райдеры Курорта Красная Поляна, среди которых есть и действующие члены Ассоциации горных гидов России, уже завтра, 27 декабря, начинают читать во фрирайд-центре курорта открытые лекции о безопасном внетрассовом катании», — отметил директор департамента спортивно-туристического развития «Курорта Красная Поляна» Алексей Хлопов.
Читайте также
Что думают эксперты о новом мемориале в центре Краснодара
Для Кубанского казачьего хора хотят построить новое здание в центре Краснодара
Свои проекты предложили студенты‑архитекторы
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.