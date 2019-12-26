«Курорт Красная Поляна» первым в стране подписал соглашение с Ассоциацией горных гидов России

Краснодарский край

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26 декабря «Курорт Красная Поляна» первым в РФ подписал соглашение с Ассоциацией горных гидов России

Договоренности, закрепленные соглашением, направлены на объединение усилий в профилактике и обеспечении безопасности внетрассового катания.

Ассоциация горных гидов России совместно с курортом будет разрабатывать и реализовывать механизмы регулирования катания вне трасс, обеспечивать курорт соответствующими информационными материалами и участвовать в мероприятиях по пропаганде безопасного и ответственного фрирайда.

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Члены Ассоциации горных гидов России — признанные специалисты мирового уровня в вопросах внетрассового катания. Их обучение и сертификация проходят по программе, разработанной на основе стандартов Международной федерации ассоциаций горных гидов (IFMGA). 

«Безопасность гостей курорта — главная причина, почему мы подписали данное соглашение. Когда кто-то из гостей принимает решение покинуть маркированные трассы, мы не можем запретить ему рисковать своей жизнью и здоровьем. Но курорт отвечает за гостей, которые находятся на канатной дороге и на трассе, поэтому важно не допустить, чтобы фрирайдеры создавали ситуации, угрожающие безопасности гостей курорта, которые катаются по трассам. Амбассадоры и райдеры Курорта Красная Поляна, среди которых есть и действующие члены Ассоциации горных гидов России, уже завтра, 27 декабря, начинают читать во фрирайд-центре курорта открытые лекции о безопасном внетрассовом катании», — отметил директор департамента спортивно-туристического развития «Курорта Красная Поляна» Алексей Хлопов.

Безопасность Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм

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