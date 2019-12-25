Краснодарский Один театр в январе впервые покажет спектакль для детей

Краснодарский край

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В краснодарском Одном театре 4 и 5 января состоятся премьерные показы первого спектакля для детей «Витамин роста»

В пресс-службе театра рассказали, что зрителям полюбилась постановка «Я умер от варенья». Многие интересовались, можно ли посещать ее с детьми.

«Нет — отвечаем мы, он только для взрослой публики. Но! Специально для маленьких зрителей в январе мы представим спектакль по стихам Олега Григорьева "Витамин роста". Он очень похож на "Я умер от варенья". В него войдут те добрые и веселые фрагменты нашей "житухи в стихах", которые мы сочли возможным показать маленьким зрителям, и новые, которые добавлены специально для детей. Хотя и для взрослых зрителей, уже посмотревших спектакль "Я умер от варенья", будет кое-что необычное», — говорится в посте в группе Одного театра во «ВКонтакте».

Премьерные показы пройдут 4 января в 15:00 и 5 января в 11:00. Возрастное ограничение — 6+. Билеты в продаже, стоимость — от 400 до 1700 рублей.

Напоминаем, что Один театр переехал из здания на улице Рашпилевской и теперь располагается по новому адресу: улица Коммунаров 268, литер В. Расписание других спектаклей театра можно посмотреть в Афише Юга.ру.

Все новогодние мероприятия Краснодара можно найти в подборке событий.

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