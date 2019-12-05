В Сочи на сиделку завели дело за угрозу убийством лежачей пенсионерке

В Сочи против женщины возбудили уголовное дело за угрозу убийства лежачей больной

54-летняя женщина работала сиделкой у 84-летней пенсионерки, которая жила в Лазаревском районе Сочи. Установлено, что ночью 25 мая сиделка угрожала убийством пожилой женщине и избила ее.

На допросах сиделка признала свою вину. В УВД курорта возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Материалы дела передали в прокуратуру.

В пресс-службе УВД Сочи порталу Юга.ру отметили, что прикованная к постели пенсионерка была героем соцтруда и депутатом Верховного совета РСФСР.

В 2017 году в Сочи произошел пожар в доме, в результате которого погибла сиделка вместе с больной, за которой ухаживала.