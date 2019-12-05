В Сочи на сиделку завели дело за угрозу убийством лежачей пенсионерке
В Сочи против женщины возбудили уголовное дело за угрозу убийства лежачей больной
54-летняя женщина работала сиделкой у 84-летней пенсионерки, которая жила в Лазаревском районе Сочи. Установлено, что ночью 25 мая сиделка угрожала убийством пожилой женщине и избила ее.
Читайте также:
На допросах сиделка признала свою вину. В УВД курорта возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Материалы дела передали в прокуратуру.
В пресс-службе УВД Сочи порталу Юга.ру отметили, что прикованная к постели пенсионерка была героем соцтруда и депутатом Верховного совета РСФСР.
В 2017 году в Сочи произошел пожар в доме, в результате которого погибла сиделка вместе с больной, за которой ухаживала.
Читайте также
Статьи ПартнерскийКак устроен интернет вещей?
Пересматриваем рождественское «Черное зеркало» о наступившем будущем
Жителей станицы в Крымском районе заставляют снести дома из-за близости к газопроводу
Газовики говорят, что все по закону
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.