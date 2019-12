В Сочи запустили «Автобусы желаний», которые ведет Дед Мороз 

View this post on Instagram

На курорте запустят «Автобусы желаний» ⠀ В преддверии новогодних праздников перевозчики приготовили жителям и гостям города сюрприз - «Автобусы желаний». Эти автобусы будут видны издалека благодаря светящимся гирляндам, в салоне будут звучать любимые всеми новогодние песни и музыкальные композиции. ⠀ Первый автобус уже курсирует по маршруту № 87 «ул. Джапаридзе (ост. Мост) - ост. к/т Аэлита - ул. Бытха». Водитель, переодетый в костюм Деда Мороза, особенно впечатлит самых маленьких пассажиров. ⠀ Новогодний транспорт будет курсировать во всех районах города: в Лазаревское будет следовать маршрут № 77, в Адлере № 56 и на Красную Поляну № 105с. ⠀ - На днях у нас проходил флешмоб «Новый год в автобусах», сейчас запустим «Автобусы Желаний». Это поможет создать на курорте праздничную атмосферу, - рассказала директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Ирина Горбачева. ⠀ Такие автобусы будут ездить по городским маршрутам до 9 января. А с 27 по 31 декабря в «Автобусах Желаний» для юных пассажиров будут приготовлены различные сюрпризы. #НовыйГодвАвтобусах #АвтобусЖеланий