В Сочи запустили «Автобусы желаний», которые ведет Дед Мороз 

В канун Нового года в Сочи на городские маршруты вышли необычные автобусы. Они украшены гирляндами, в них звучат новогодние мелодии, а за рулем — Дед Мороз

25 декабря тематический транспорт начал свою работу во всех районах города. В том числе на маршрутах в поселке Лазаревском, в Адлере, в Красной Поляне. Первый «Автобус желаний» выехал на маршрут № 87 от улицы Джапаридзе до микрорайона Бытха.

Новогодние автобусы будут курсировать по городу до 9 января. Юных пассажиров с 27 по 31 декабря в «Автобусах желаний» ждут сюрпризы.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи напомнили, что на курорте в декабре прошел флешмоб «Новый год в автобусах», когда пассажиров поздравляли Дед Мороз и Снегурочка.