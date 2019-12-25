В Крыму без вести пропал 17-летний парень

Петр Миков ушел из дома 19 декабря и не вернулся, информации о его местонахождении нет.

Приметы юноши: худощавое телосложение, рост — 185 см, серые глаза и русые волосы. В день исчезновения он был одет в темно-синие джинсы, светлую куртку, серую шапку и черные ботинки, сообщили 25 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Следствие просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Петра Микова, сообщить по телефонам: 8 (978) 909-11-11, 8 (978) 879-40-21.

Напомним, в начале декабря кубанские следователи нашли 15-летнюю девушку, пропавшую за неделю до этого в Краснодаре. По некоторым данным, в момент, когда ее нашли, она находилась на границе Кубани с другим регионом.