В Крыму без вести пропал 17-летний парень
В Армянске ищут 17-летнего Петра Микова, пропавшего без вести 19 декабря
Петр Миков ушел из дома 19 декабря и не вернулся, информации о его местонахождении нет.
Приметы юноши: худощавое телосложение, рост — 185 см, серые глаза и русые волосы. В день исчезновения он был одет в темно-синие джинсы, светлую куртку, серую шапку и черные ботинки, сообщили 25 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Крыму и Севастополю.
Следствие просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Петра Микова, сообщить по телефонам: 8 (978) 909-11-11, 8 (978) 879-40-21.
Напомним, в начале декабря кубанские следователи нашли 15-летнюю девушку, пропавшую за неделю до этого в Краснодаре. По некоторым данным, в момент, когда ее нашли, она находилась на границе Кубани с другим регионом.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.