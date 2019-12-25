Роспотребнадзор и МВД проведут рейды по точкам продажи снюса
Роспотребнадзор, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет в декабре решили провести проверку по выявлению точек продажи никотиносодержащих изделий
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 24 декабря поручил российским ведомствам пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий, сообщил RT.
«Недавно, когда я проводил прием граждан на площадке "Единой России", ко мне обратились с просьбой принять меры и защитить детей от незаконного распространения жевательных смесей, которые содержат никотин. Эти смеси, продающиеся под видом тех же конфет, по факту содержат в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете. Их легко приобрести несовершеннолетним», — написал премьер-министр на своей странице во «ВКонтакте».
Медведев распорядился, чтобы МВД, Роспотрбнадзор, Генпрокуратура и Следком провели внеплановые проверки в торговых точках, чтобы выявить такую продукцию. Кроме того, Министерству внутренних дел поручено отслеживать незаконный оборот никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
В начале декабря в Госдуме разработали законопроект об уголовной ответственности за продажу снюса и насвая. Минздрав поддержал идею запрета любых никотиносодержащих смесей в России.
18 декабря в Краснодарском крае был принят закон, ограничивающий продажу никотиносодержащих смесей. Он вступит в силу после того, как документ подпишет губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который и выступил инициатором законопроекта.
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