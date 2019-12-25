Роспотребнадзор и МВД проведут рейды по точкам продажи снюса

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 24 декабря поручил российским ведомствам пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий, сообщил RT.

«Недавно, когда я проводил прием граждан на площадке "Единой России", ко мне обратились с просьбой принять меры и защитить детей от незаконного распространения жевательных смесей, которые содержат никотин. Эти смеси, продающиеся под видом тех же конфет, по факту содержат в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете. Их легко приобрести несовершеннолетним», — написал премьер-министр на своей странице во «ВКонтакте».

Медведев распорядился, чтобы МВД, Роспотрбнадзор, Генпрокуратура и Следком провели внеплановые проверки в торговых точках, чтобы выявить такую продукцию. Кроме того, Министерству внутренних дел поручено отслеживать незаконный оборот никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.