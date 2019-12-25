Ростуризм разработает семь новых маршрутов поездов через Крымский мост

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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Глава Ростуризма Зарина Догузова 25 декабря сообщила, что ведомство прорабатывает новые железнодорожные маршруты в Крым

«Мы вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить еще семь дополнительных направлений из различных городов России в Крым. Но это пока только планы. Я думаю, что в ближайшее время мы доработаем эту историю. Сейчас пока Москва и Санкт-Петербург», — рассказала Догузова РИА «Новости».

Напомним, церемония запуска железнодорожного сообщения состоялась 23 декабря. В ней принял участие Владимир Путин. Президент поехал в кабине машиниста из Керчи в Тамань и оценил движение поезда. «Значительно мягче идет, чем автомобильный», — сказал Путин.

Первый пассажирский поезд в Крым отправился 23 декабря с Московского вокзала в Санкт-Петербурге. 25 декабря на страницах Крымского моста в соцсетях появилось видео, как поезд проезжает по мосту.

По информации RT, поезд торжественно встретили, а для пассажиров выступил Ансамбль песни и пляски Черноморского флота с оркестром.

Железная дорога Крым Крымский мост Курорты и туризм Поезда

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