Матвиенко предложила раздавать бесплатно квартиры многодетным

Спикер Совфеда в ходе пресс-конференции 24 декабря рассказала, как, по ее мнению, государство должно поддерживать многодетные семьи

«Нужно сделать так, чтобы многодетные семьи понимали, что с жильем им точно государство поможет. Это ключевая вещь для любой семьи — жилье. Надо расширять строительство социального жилья и предоставлять бесплатно квартиры для многодетных семей», — процитировал Валентину Матвиенко «Интерфакс».

По словам спикера Совета Федерации, в России сейчас не хватает численности населения, поэтому стране нужны семьи с тремя и более детьми. Она подчеркнула, что государство должно создавать условия, чтобы россияне были готовы рожать несколько детей.

«Я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой», — объяснила Матвиенко.

Российский политик заключила, что, если многодетная семья будет знать, что при рождении третьего ребенка государство предоставит им квартиру, это станет серьезной мотивацией для россиян.