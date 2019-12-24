Матвиенко предложила раздавать бесплатно квартиры многодетным
Спикер Совфеда в ходе пресс-конференции 24 декабря рассказала, как, по ее мнению, государство должно поддерживать многодетные семьи
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«Нужно сделать так, чтобы многодетные семьи понимали, что с жильем им точно государство поможет. Это ключевая вещь для любой семьи — жилье. Надо расширять строительство социального жилья и предоставлять бесплатно квартиры для многодетных семей», — процитировал Валентину Матвиенко «Интерфакс».
По словам спикера Совета Федерации, в России сейчас не хватает численности населения, поэтому стране нужны семьи с тремя и более детьми. Она подчеркнула, что государство должно создавать условия, чтобы россияне были готовы рожать несколько детей.
«Я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой», — объяснила Матвиенко.
Российский политик заключила, что, если многодетная семья будет знать, что при рождении третьего ребенка государство предоставит им квартиру, это станет серьезной мотивацией для россиян.
Как писали Юга.ру, в Адыгее с 2020 года начнет действовать новый вид поддержки многодетных семей — с 1 января малоимущие многодетные семьи при рождении третьего и последующих детей смогут получать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. А в Краснодарском крае в 2019 году депутаты ЗСК упростили закон о предоставлении многодетным семьям земельных участков.
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