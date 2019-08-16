Много детей — готовы ли вы? 9 вопросов о льготах для многодетных

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Есть мнение, что люди решаются на второго и последующих детей в расчете на льготы. Но прошлогодний опрос Общественной палаты показал, что лишь половина многодетных семей вообще о них знают.

Совместный тест Юга.ру и Райффайзенбанка подскажет вам, с какого возраста надеяться на льготную ипотеку, как часто бесплатно ходить в театр и после какого ребенка вам может достаться участок на Луне.

Перед тестом повторим самое простое. Льготная ипотека доступна семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй и последующие дети. По госпрограмме ставка — 6%, но это не минимум. Например, в Райффайзенбанке семьи с детьми получают ипотеку под 5,69%. Ипотека с господдержкой доступна только гражданам РФ; то же гражданство должно быть и у новорожденного.

Спасибо, что прошли наш тест!

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9 вопросов о льготах для многодетных

Информацию о льготной ипотеке от Райффайзенбанка можно узнать в отделениях или на сайте raiffeisen.ru.

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