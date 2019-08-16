Много детей — готовы ли вы? 9 вопросов о льготах для многодетных

Есть мнение, что люди решаются на второго и последующих детей в расчете на льготы. Но прошлогодний опрос Общественной палаты показал, что лишь половина многодетных семей вообще о них знают.

Совместный тест Юга.ру и Райффайзенбанка подскажет вам, с какого возраста надеяться на льготную ипотеку, как часто бесплатно ходить в театр и после какого ребенка вам может достаться участок на Луне.