В Адыгее с 2020 года начнет действовать новый вид поддержки многодетных семей

С 1 января 2020 года малоимущие многодетные семьи при рождении третьего и последующих детей дети смогут получать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. Выплату предоставят до достижения ребенком возраста трех лет, такой республиканский закон приняли 9 декабря на заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи.

«При рождении двух и более детей в многодетных семьях выплата будет устанавливаться на каждого ребенка. К примеру, в семье уже есть два ребенка, и рождается двойня, пособие будет выплачиваться на обоих детей», — прокомментировал решение министр труда и социального развития региона Джанбеч Мирза.

На выплату пособия смогут претендовать семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума. Размер выплаты соответствует величание регионального прожиточного минимума ребенка. В Адыгее сейчас эта сумма составляет почти 9,6 тыс. рублей. Принятие закона повлечет дополнительные расходы за счет средств республиканского бюджета в размере 642,8 тыс. рублей

Выплата носит заявительный характер. Для ее назначения одному из родителей нужно будет обратиться в Центр труда и социальной защиты населения по месту жительства.

«Для удобства семей наши специалисты будут работать и в новогодние выходные. Со 2 января во всех районных центрах труда и соцзащиты дежурные будут принимать заявления», — добавил Джанбеч Мирза.

По предварительным расчетам, в 2020 году на такой вид поддержки в Адыгее смогут претендовать более 1,3 тыс. семей.